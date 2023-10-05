Эксперт Саква: овации нацисту в Канаде - признак политики холодной войны

Профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква назвал овации, устроенные ветерану дивизии СС «Галитчина» в канадском парламенте, следствием политики Запада времен холодной войны.
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