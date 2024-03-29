Зависимость от углеводов: Все ХУЖЕ, чем вам кажется

Феномен тяги к углеводам у тех, кто страдает сахарным диабетом либо избыточным весом впервые был раскрыт около 50 лет назад в книге «Сахариновая болезнь», авторы которой определили его как «обман языка и аппетита».
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