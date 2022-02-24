«Ютэйр» официально уведомил аэропорт Сургута об отмене рейсов по южным направлениям из-за ситуации на Украине

Авиакомпания «ЮТэйр» оповестила руководство аэропорта Сургута о временной отмене рейсов из Краснодара из-за закрытия воздушного пространства.
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