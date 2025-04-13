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Петербургский дневник

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Симоньян заявила, что Украину поделят по примеру Польши

Симоньян заявила, что Украину поделят по примеру Польши

Россия «заберет свое, свои русские территории» Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ, что Украину поделят также, как однажды это случилось с Польшей.

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