Симоньян заявила, что Украину поделят по примеру Польши

Россия «заберет свое, свои русские территории» Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ, что Украину поделят также, как однажды это случилось с Польшей.
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