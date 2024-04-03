Всё идет по плану: поступивший на альтернативную службу Шуга из BTS перевелся в центр подготовки Чимина и Чонгука

Шуга (Suga) из BTS – единственный участник группы, который поступил на альтернативную службу. Как в России есть срочная и служба по контракту, так и в Южной Корее мужчинам дается возможность отслужить свой срок в ином варианте.
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