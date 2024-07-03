Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

виталий панов

Автор написал всё правильно.А депутаты смотришь на их "работу",и видишь выполняют определённый заказ от группы олигархов-бизнесменов! При этом даже не думают о безопасности России! Не знаю,что нужно сделать,чтобы депутаты стали работать на благо России,а не вредить! Наверное В.В.Путину надо выступить перед ГД,и занести в протокол заседания,что и в какое время они должны разработать и утвердить по миграционной политике!Но этим должны заниматься главы думских фракций,для ГД велика честь,чтобы Путин перед ними выступал,и говорил чем они должны заниматься.Получается в ГД идёт саботаж,вот поэтому А.И Бастрыкин и назвал ГД ГосДурой!