Событие, происшедшее на Петербургском международном юридическом форуме, изрядно всколыхнуло общественность, но если очень многих больше взволновало несколько иное именование Госдумы председателем СК РФ Бастрыкиным, то мы этот момент опустим и уделим внимание более насущным вещам.
Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?
Комментарии
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виталий панов
Автор написал всё правильно.А депутаты смотришь на их "работу",и видишь выполняют определённый заказ от группы олигархов-бизнесменов! При этом даже не думают о безопасности России! Не знаю,что нужно сделать,чтобы депутаты стали работать на благо России,а не вредить! Наверное В.В.Путину надо выступить перед ГД,и занести в протокол заседания,что и в какое время они должны разработать и утвердить по миграционной политике!Но этим должны заниматься главы думских фракций,для ГД велика честь,чтобы Путин перед ними выступал,и говорил чем они должны заниматься.Получается в ГД идёт саботаж,вот поэтому А.И Бастрыкин и назвал ГД ГосДурой!
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Андрей Шурканцев
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Андрей Шурканцев
Ну и с кого спросим? Кто из депутатов ответит на вопросы...?
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