Теперь без нюансов: как поменялась концепция войны в современном кино

В советские времена кино осваивало тему человечности внутри бесчеловечности войны, когда, кроме черного и белого, существуют еще и другие оттенки, то в современном российском кино о войне ни цветов, ни оттенков не существует Сергей Митрофанов В памятные майские дни я решил сделать обзор кино о войне, подозревая, что концепция киновойны со временем должна была существенно поменяться и интересно, как? Рабочая гипотеза заключалась в том, что, если прошлое («великое советское кино») эксплуатировало в основном отвращение к войне как таковой, делая ударение на страданиях советских людей, то современное кино (предполагал я) превращает войну в приключение, во всяком случае престаёт подавать войну как «сбой в некой цивилизационной программе».