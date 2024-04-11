Маска из кокосового масла для лица: полезные свойства, особенности применения, эффективные рецепты, дополнительные ингредиенты, советы косметологов

Благодаря широкому спектру целебных свойств кокосовое масло активно используется в косметологии. Густая белая масса способствует увлажнению и оздоровлению сухой чувствительной кожи, сохраняет молодость, защищает от негативного ультрафиолетового воздействия, насыщает витаминами и микроэлементами.
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