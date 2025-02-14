Уровень доходов заемщиков автокредитов продолжает расти в 2025 году

Средний доход, которые в 2024 году обращались за автокредитом, достиг 113 тысяч рублей в месяц. Этот показатель увеличился на 12% за год: в предыдущем году потенциальные клиенты зарабатывали в среднем 101 тысячу рублей ежемесячно.