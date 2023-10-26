Преступление произошло в июле 2023 года в поселке Чална Пряжинского района. По информации Следкома Карелии, следствием и судом установлено, что в июле 2023 года в дневное время во дворе жилого дома по улице Лесной в поселке Чална Пряжинского района между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой 52-летний подсудимый нанес один удар ножом в грудь […] Запись Вынесен приговор по делу об убийстве в поселке в Карелии впервые опубликована на сайте karelia.