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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Вынесен приговор по делу об убийстве в поселке в Карелии

Преступление произошло в июле 2023 года в поселке Чална Пряжинского района. По информации Следкома Карелии, следствием и судом установлено, что в июле 2023 года в дневное время во дворе жилого дома по улице Лесной в поселке Чална Пряжинского района между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой 52-летний подсудимый нанес один удар ножом в грудь […] Запись Вынесен приговор по делу об убийстве в поселке в Карелии впервые опубликована на сайте karelia.

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