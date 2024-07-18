Екатерина Чащина: «Взрослых и детей все чаще привлекает парусный спорт»

МБУ «Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта г. Владивостока» создано в 2011 году, а в дальнейшем было переименовано в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» города Владивостока».
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