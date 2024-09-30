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Аршавин о Караваеве: «Я вообще против извинений за игру в футбол – была просто техническая ошибка» 

На 88-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0) скидка защитника гостей вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «быков» Джоном Кордобой, что привело к первому голу хозяев.

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