«Частную лавочку прикрыли». Новые правила для мигрантов в России позволяют ликвидировать огромный криминально-коррупционный сегмент

Никаких частных компаний, более строгий контроль и единые стандарты оформления сертификатов — по таким правилам у мигрантов, приехавших на территорию России, будут принимать экзамены по русскому языку, истории и основам государственности.
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