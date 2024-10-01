«Атлетико» – «Реал»: Обширный фронт работ

Самая большая вывеска испанского сентября задала много вопросов Тибо Куртуа вновь не проиграл своей первой большой команде и сломался, Анхель Корреа опять спас своих от поражения, в 25 личных встречах Диего Симеоне и Карло Анчелотти сохраняется паритет.