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Аргументы и Факты

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На Кипре заявили, что победа АдГ не даст Мерцу поддерживать Киев

На Кипре заявили, что победа АдГ не даст Мерцу поддерживать Киев

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не даст канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу продолжать поддержку Киева в прежнем объеме, если победит на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

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