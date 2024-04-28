Русская весна
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Русская весна

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В США раскрыли, в каких границах останется Украина

В США раскрыли, в каких границах останется Украина

Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Комментарии
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Eduard
А сами на Украину янки зарятся!
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9 час.
ЮрийОгневед Литовченко
между зелёной и красной линией санитарная зона👍
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9 час.
Сергей Андросов
Раскрыли? А губоскатныы станок не прикупили? Могу продать.
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3 час.

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