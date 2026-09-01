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Раскрыто, что ждет старшеклассниц, расправившихся с мальчиком в Подмосковье

Раскрыто, что ждет старшеклассниц, расправившихся с мальчиком в Подмосковье

Решение о мере ответственности для двух девушек, подозреваемых в совершении расправы над 12-летним ребенком в подмосковном Кабаново, во многом будет зависеть от заключения судебно-психиатрической и психологической экспертизы .

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