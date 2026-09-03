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Кажется, что камер три, но на самом деле одна. Motorola представила смартфон Edge 70 Plus

Кажется, что камер три, но на самом деле одна. Motorola представила смартфон Edge 70 Plus

Пока без цены Компания Motorola представила на выставке IFA 2026 смартфоны Edge 70 Plus и Swarovski Razr 70.

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