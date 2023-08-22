Австрийский Хаусманнскост: картофельный гуляш

Немного истории:Слово «Hausmann» происходит из 16 века от средневерхненемецкого husman, «землевладелец, домовладелец, арендатор».
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