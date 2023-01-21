СП: США боятся, что ВС России повторит операцию «Багратион» на левом берегу Днепра

В Соединенных Штатах Америки опасаются, что ВС России могут продолжить свою наступательную операцию в рамках СВО и повторить опыт советской операции "Багратион", но уже на левом берегу реки Днепр, сообщает информационный портал "Свободная пресса".
В Соединенных Штатах Америки опасаются, что ВС России могут продолжить свою наступательную операцию в рамках СВО и повторить опыт советской операции "Багратион", но уже на левом берегу реки Днепр, сообщает информационный портал "Свободная пресса".
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