В Москве начали штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

В Москве первыми в России начали штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платным трассам. По информации газеты «Коммерсантъ», в столице с начала сентября выписали уже 140 тысяч таких штрафов, однако часть из них была отменена в связи с погашением долга водителями.