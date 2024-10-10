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В Москве начали штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

В Москве начали штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

В Москве первыми в России начали штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платным трассам. По информации газеты «Коммерсантъ», в столице с начала сентября выписали уже 140 тысяч таких штрафов, однако часть из них была отменена в связи с погашением долга водителями.

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