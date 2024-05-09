Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование серии нападений в Перми

Один из пострадавших — 19-летний студент — сейчас находится в больнице с сотрясением мозга.Прокуратура Свердловского района взяла под контроль расследование инцидентов, связанных с нападениями на людей в городе Перми.
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