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Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование серии нападений в Перми

Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование серии нападений в Перми

Один из пострадавших — 19-летний студент — сейчас находится в больнице с сотрясением мозга.Прокуратура Свердловского района взяла под контроль расследование инцидентов, связанных с нападениями на людей в городе Перми.

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