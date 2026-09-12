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Мировое обозрение

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Сможет ли разноплановый БРИКС существенно изменить мировой порядок?

Сможет ли разноплановый БРИКС существенно изменить мировой порядок?

Саммит БРИКС, открывающийся в Нью-Дели, может стать поворотным моментом для объединения — или окончательно обнажить его внутренние трещины.

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