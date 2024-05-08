Швеция в НАТО – только ли против России? https://topwar.ru/uploads/posts/2024-05/shved-v-afganistane.
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Швеция в НАТО – только ли против России? https://topwar.ru/uploads/posts/2024-05/shved-v-afganistane.