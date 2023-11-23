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Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку

Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал заявление об отставке. «Я потребую поддержки и доверия со стороны клубов, чтобы они могли решить стоящие перед нами задачи», — приводит слова главы Ла Лиги Marca.

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