Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал заявление об отставке. «Я потребую поддержки и доверия со стороны клубов, чтобы они могли решить стоящие перед нами задачи», — приводит слова главы Ла Лиги Marca.
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