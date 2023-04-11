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Историк космонавтики: США «загадили» своими спутниками околоземные орбиты

Историк космонавтики: США «загадили» своими спутниками околоземные орбиты

Чрезмерно большое количество спутников США на низких орбитах уже создает проблемы другим странам. Такое мнение в интервью изданию «Аргументы и факты» высказал инженер-конструктор космических аппаратов, историк космонавтики Сергей Александров.

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