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Безопасный запуск фейерверков: МЧС рекомендует отступать более 20 метров

Безопасный запуск фейерверков: МЧС рекомендует отступать более 20 метров

МЧС Подмосковья информирует о безопасных дистанциях при запуске пиротехники: бенгальские огни - от 0,5 м, салюты - свыше 20 м.

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