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Это победа? Раковые клетки убили с помощью вибрации

Это победа? Раковые клетки убили с помощью вибрации

Графическая визуализация работы «молекулярного отбойного молотка» / © Ciceron Ayala-Orozco et al., Nature Chemistry, 2023 В основу метода легли аминцианиновые молекулы — синтетические красители, которые применяют в медицинской визуализации.

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