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Ловушка закрывается: Самолёты обрезают «небратьям» последние мосты на севере

Ловушка закрывается: Самолёты обрезают «небратьям» последние мосты на севере

 3 дня назад 69K прочитали Русские соединения, действуя на северном направлении осуществили ряд действий, в результате которых были успешно «обнулены» несколько ключевых мостов через водные преграды.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
&quot;... осуществили ряд действий, в результате которых были успешно «обнулены» несколько ключевых мостов через водные преграды.&quot; - это все здорово звучит. А какие именно  мосты &quot;обнулены&quot;? Без фактов подобные фразы очень похожи на личные фантазии автора. Сейчас, вроде, не то время, чтобы путать мечты с реальностью.
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6 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Это надо было делать ещё два года назад. Сколько  бы осталось живых наших ребят  если бы уничтожили все ЖД приграничные станции и мосты. И сейчас тоже  все ЖД дороги  возят всю  технику и  остановить всё это движение ,как ни странно .не кому.
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4 час.

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