Ловушка закрывается: Самолёты обрезают «небратьям» последние мосты на севере

"... осуществили ряд действий, в результате которых были успешно «обнулены» несколько ключевых мостов через водные преграды." - это все здорово звучит. А какие именно мосты "обнулены"? Без фактов подобные фразы очень похожи на личные фантазии автора. Сейчас, вроде, не то время, чтобы путать мечты с реальностью.

ИО

Игорь Овчаренко

Это надо было делать ещё два года назад. Сколько бы осталось живых наших ребят если бы уничтожили все ЖД приграничные станции и мосты. И сейчас тоже все ЖД дороги возят всю технику и остановить всё это движение ,как ни странно .не кому.