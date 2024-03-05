3 дня назад 69K прочитали Русские соединения, действуя на северном направлении осуществили ряд действий, в результате которых были успешно «обнулены» несколько ключевых мостов через водные преграды.
Ловушка закрывается: Самолёты обрезают «небратьям» последние мосты на севере
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
"... осуществили ряд действий, в результате которых были успешно «обнулены» несколько ключевых мостов через водные преграды." - это все здорово звучит. А какие именно мосты "обнулены"? Без фактов подобные фразы очень похожи на личные фантазии автора. Сейчас, вроде, не то время, чтобы путать мечты с реальностью.
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6 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Это надо было делать ещё два года назад. Сколько бы осталось живых наших ребят если бы уничтожили все ЖД приграничные станции и мосты. И сейчас тоже все ЖД дороги возят всю технику и остановить всё это движение ,как ни странно .не кому.
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4 час.
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