Соратник бывшего премьера Венгрии ушел работать в китайский автопром

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Покинувший пост министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, соратник бывшего премьера Виктора Орбана, объявил, что отказывается от полномочий депутата национального парламента и переходит на работу в китайскую автомобильную компанию BYD.