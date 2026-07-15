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Соратник бывшего премьера Венгрии ушел работать в китайский автопром

Соратник бывшего премьера Венгрии ушел работать в китайский автопром

Покинувший пост министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, соратник бывшего премьера Виктора Орбана, объявил, что отказывается от полномочий депутата национального парламента и переходит на работу в китайскую автомобильную компанию BYD.

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