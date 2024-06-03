Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Диалог бывшего чемпиона и бывшего президента попал на видео.Дональд Трамп, являющийся экс-президентом США и претендующий снова занять пост главы государства в этом году, пообещал остановить войну в Палестине.
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