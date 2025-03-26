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Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» 26-го полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 36-й армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации.

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