Врачи из больницы имени Ворохобова переплыли Босфор

Трое врачей больницы № 67 – заведующий центром лучевой диагностики Владимир Мазаев, заведующий отделением урологии Андрей Зинухов и врач-уролог кандидат медицинских наук Павел Королев приняли участие в 35-м Межконтинентальном заплыве через Босфор.