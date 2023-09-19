МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Врачи из больницы имени Ворохобова переплыли Босфор

Врачи из больницы имени Ворохобова переплыли Босфор

Трое  врачей больницы № 67 – заведующий центром лучевой диагностики Владимир Мазаев, заведующий отделением урологии Андрей Зинухов и врач-уролог кандидат медицинских наук Павел Королев приняли участие в 35-м Межконтинентальном заплыве через Босфор.

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