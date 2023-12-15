Критик Соседов жёстко осадил экс-солистку "Миража" за её слова про "дурь" в зоне СВО

Сергей Соседов заявил, что Светлану Разину уж точно никто не ждёт в горячих точкахБывшая участница группы "Мираж" Светлана Разина заявила в интервью RTVI, что выступления русских артистов в зоне специальной операции — это "дурь", а не героизм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии