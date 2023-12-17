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Военное обозрение

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«Слишком хрупкая»: Украинский комбриг раскритиковал французскую самоходную гаубицу Caesar

«Слишком хрупкая»: Украинский комбриг раскритиковал французскую самоходную гаубицу Caesar

Жалобы украинских военных на западное оружие далеко не первые, критика идет чуть ли не с самого начала российской спецоперации.

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