Киев оценил способность F-16 противостоять баллистическим ракетам

Истребители четвертого поколения F-16, которые планируют передать Киеву, вряд ли помогут Украине в противостоянии баллистическим ракетам, сообщил представитель командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии