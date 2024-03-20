Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Ракова рассказала о новинке в расписании Дневника МЭШ Новый сервис для пользователей электронного дневника «Московской школы» был представлен Анастасией Раковой, заместителем мэра Москвы по социальному развитию.
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