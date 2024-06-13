Александр Муравский: "Очень мало решений было направлено на  развитие экономики"

Экономический рост в Молдове в очень большой степени зависит от согласия в обществе и от наличия критической массы социальных слоёв населения, которые более-менее принимают концептуально определённую национальную идею.
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