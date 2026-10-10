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Энциклопедия Техники

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Как я нашла и отключила скрытых ИИ-помощников, которые сажали батарею телефона

Как я нашла и отключила скрытых ИИ-помощников, которые сажали батарею телефона

С некоторых пор я стала замечать, что мой смартфон ведёт себя странно: корпус тёплый, хотя я им почти не пользуюсь, а к обеду индикатор заряда уже красный.

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