Самые дешевые пикапы в России в августе 2024 года

Пикапы чаще всего приобретаются теми автолюбителями, кому нужен автомобиль, имеющий не только большой и вместительный салон, но и способный перевозить габаритные грузы и передвигаться в условиях бездорожья.
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