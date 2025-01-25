До капитуляции Зеленского осталось 15 км! Роковой провал ВСУ поставил крест на Украине

За последнюю неделю после взятия Курахова армия России развивает наступление. В пятницу вечером появилась информация о попадании крупных сил врага в оперативное окружение в районе населенного пункта Великая Новоселка.
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