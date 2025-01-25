Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Пора уже забыть про них, т.е. бойкотировать по полной, пусть сами выкарабкиваются из собственноручно созданной "ямы".Сколько Прибалтик...
  • Eduard
    Тихановскую Западдержит мечтая её Лукашенко заменить,а там и крутить страной,как на Украине!Уж не о ней ли го...
  • Eduard
    А эту проститутку очень лорошо оплачивают в отличии от миллпонов таких же пепебежщиков .Тихановская обходится Европе ...Уж не о ней ли го...

До капитуляции Зеленского осталось 15 км! Роковой провал ВСУ поставил крест на Украине

До капитуляции Зеленского осталось 15 км! Роковой провал ВСУ поставил крест на Украине

За последнюю неделю после взятия Курахова армия России развивает наступление. В пятницу вечером появилась информация о попадании крупных сил врага в оперативное окружение в районе населенного пункта Великая Новоселка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Крест на украине стоит давно,как те продали свою веру.....
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх