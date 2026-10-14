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Газета.ру

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НАТО проводит ядерные учения "Непоколебимый полдень" с участием 17 стран

НАТО проводит ядерные учения "Непоколебимый полдень" с участием 17 стран

Учения НАТО, 14 октября 2026 года © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Североатлантический альянс с 13 октября проводит в Италии ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием 17 государств альянса.

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