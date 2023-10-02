Боррель объявил проведение первого в истории саммита глав МИД ЕС в Киеве

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что впервые в истории неформальный саммит, в котором принимают участие глав Министерства иностранных дел стран ЕС, состоится на территории Киева.
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