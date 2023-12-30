Более 600 деятелей культуры Франции осудили Депардье и поддержавших его

Во Франции более 600 деятелей культуры подписали открытое письмо с осуждением актера Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных домогательствах, а также тех людей, кто ранее выступил в его поддержку.
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