Россия и Индия запустят в 2024 году групповой безвизовый режим

В 2024 году планируется подготовить документы для начала группового безвизового режима между Индией и Россией, заявил 6 октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в ходе туристической выставки в Екатеринбурге.
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