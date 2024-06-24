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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • тимур чагалидзе
    Ублюдочная западная цивилизация! Вот насрать на нее. Но ее яд постепенно и в Россию проникает, отравляя все и вся!В Германии женщин...
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Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

После удара ATACMS по Севастополю, в результате которого погибло 4 человека (двое их них -дети), а ранения получили более сотни, философ Александр Дугин отметил, что нет, конечно, оправданий украинским националистам, прицельно уничтожающим мирных русских людей.

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