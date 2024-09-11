Помогал беспризорникам и пережил покушение в сейфе: интересные факты из жизни Феликса Дзержинского

В день рождения Феликса Дзержинского, 11 сентября, «ФедералПресс» раскрывает малоизвестные страницы биографии этого противоречивого человека, который для одних остается символом репрессий, а для других – героем революции и символом борьбы за новую Россию.
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