Генеральный продюсер «Матч ТВ» поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Выборы пройдут в марте Александр Тащин, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», поддержал решение о выдвижении Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на выборах президента, которые пройдут в марте текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии