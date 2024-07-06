В России нашли могилу брата советника главы офиса Зеленского

Могилу брата советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимира обнаружили в России, сообщил чешский паблик KIU, специализирующийся на сборе данных о погибших военнослужащих, 6 июля в соцсети X (бывш.
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