На станции Жихарево грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Он переходит через железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора В Лениобласти сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины возле станции Жихарево, сообщает пресс-служба пресс-служба СПб ЛУ МВД РФ на транспорте.