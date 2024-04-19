НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    походу опять повара нелегалы точики и кафешка скорее всего тоже какая нибудь мигрантская  рыгаловка .Следственный коми...
  • Betahon
    Хорошо, что дальнозоркость руководителя СКРФ часто заменяет близорукость местных органов правопорядка...Бастрыкин заинтер...
  • карла карлова
    Летчики живы,они в больнице.При падении бомба...

На станции Жихарево грузовой поезд насмерть сбил мужчину

На станции Жихарево грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Он переходит через железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора В Лениобласти сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины возле станции Жихарево, сообщает пресс-служба пресс-служба СПб ЛУ МВД РФ на транспорте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх