На станции Жихарево грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Он переходит через железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора В Лениобласти сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины возле станции Жихарево, сообщает пресс-служба пресс-служба СПб ЛУ МВД РФ на транспорте.
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